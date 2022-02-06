Британські елітні військові допомагають у навчанні українських військових.

Британія відправила в Україну елітний спецназ. Понад 100 військових виступлять в ролі військових радників і навчатимуть українських спецназівців.

Їх відправили в Україну через "неминучість" вторгнення РФ, передає The Mirror.

За даними видання, погрози з боку Росії викликають у країн НАТО серйозні побоювання. Через "неминучість" вторгнення Кремля на територію України прем'єр-міністр Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон обговорили ситуацію. Вони вирішили, що країни східного флангу Альянсу повинні бути повністю захищені від "зловмисних дій Росії".

Через це в Україну відправили понад 100 бійців елітного британського спецназу.

Військові SAS, SBS, спеціального розвідувального полку і групи підтримки спецназу працюватимуть в Україні як військові радники, передає The Mirror.

Вони допомагатимуть навчати український спецназ тактиці боротьби з повстанцями, снайперській стрільбі та диверсіям.

"Спецназ Великобританії був перекинутий в регіон, щоб допомогти й дати пораду українським військовим. У них широкий набір навичок, які, безсумнівно, будуть дуже корисні українським силам", - передає слова джерела видання.

Читайте такожРосія завершує підготовку вторгнення в Україну і може захопити Київ за два дні-WPКрім цього джерела повідомили, що мінімум 1,5 тисячі британських військових базуються в Естонії, яка межує з Росією.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Україна отримала ще 86 тонн оборонної допомоги від США.

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