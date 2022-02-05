У Міноборони Естонії готуються до спільних військових навчань з британськими колегами.

Британія відправить іще 800 військових в Естонію протягом лютого на тлі зростаючої загрози можливого нападу Росії на Україну.

Про це в ефірі естонського телебачення повідомив посол Сполученого Королівства Росс Аллен, цитує ERR.

"За нашим планом, перші солдати прибудуть вже в цьому місяці. Зараз наш полк у Німеччині готується до перекидання. Це приблизно 850 військових, танки, артилерійська зброя і так далі, тобто приблизно така ж бойова група, яка вже розміщена в Естонії", – сказав дипломат.

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На запитання про те, як довго додатковий контингент буде в Естонії, Аллен відповів: "Про це не повідомляється, це все залежить від обставин. Може бути, два-три місяці, але потім ми разом з естонськими партнерами оцінимо ситуацію з безпеки у регіоні й ухвалимо рішення".

У Міноборони країни готуються до спільних військових навчань з британськими колегами.

Як писала західна преса, таке перекидання не становить загрози самій Росії, проте є потужним сигналом про готовність НАТО зміцнити свій східний фланг у разі наступу Росії.

Наразі у східноєвропейських країнах НАТО перебуває понад тисяча британських військових: 900 – в Естонії і 150 – у Польщі.

Раніше в Естонії обговорили ризики для країни у разі нападу Росії на Україну. У зв’язку з зовнішніми викликами міністр оборони Калле Лаанет сказав, що країну чекає насичений період військових навчань: "У контексті військових навчань головною подією стануть навчання Siil-2022".

За даними НАТО, Росія зосередила навколо України понад 100-тисячне військо.

РФ продовжує накопичувати військових та техніку й на території Білорусі під приводом російсько-білоруських навчань, що триватимуть до кінця лютого.

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