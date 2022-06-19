Також Збройні сили України не дали окупантам провести розвідку в Рубіжному.

Російські загарбники без успіху штурмують Сєвєродонецьк Луганської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"На Сєвєродонецькому напрямку противник проводить цілодобову повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10". Веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають, успіху ворог не має", - йдеться у зведенні.

При цьому на Харківському напрямку ворог інтенсивно обстрілював позиції українських військ зі ствольної та реактивної артилерії. Також окупанти провели розвідку боєм в районі населеного пункту Рубіжне, успіху не мали.

Водночас, на Слов’янському напрямку противник активних дій не проводив. Основні зусилля ворог зосереджує на накопиченні ресурсів з метою здійснення подальшого наступу у напрямку міста Слов’янськ. Ворог обстрілював позиції українських військ та вів повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10".

На Лиманському напрямку активних дій окупантів не зафіксовано. Разом з тим, на Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів вертольотами неподалік Яковлівки та ракетних ударів в районах населених пунктів Травневе, Доломітне, Зайцеве та Нью-Йорк.

На східній околиці населеного пункту Берестове українські воїни успішно відбили ворожий штурм.

"Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати суттєвих втрат військам противника та стійко тримати оборону на всіх напрямках", - додали в Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ССО України оприлюднило ексклюзивні кадри про боротьбу за Сєвєродонецьк.

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