Боєць ССО розповів про тактику росіян – вони перевагою снарядів закидають всю територію, не важливо, чи там українські війська, чи цивільні.

Командування Сил спеціальних операцій оприлюднило у соцмережах відео про роботу бойових груп на околицях Сєвєродонецька на Луганщині, де запеклі бої точаться вже не просто за вулицю, а за кожен будинок.

"Ворог перевагою снарядів закидає всю територію, не важливо, чи там наші війська, чи цивільні люди, ворог не розбирає", – розповідають українські спецпризначенці про дії росіян. В цей час за кадром чути вибухи.

"Все, що у них є, вони застосовують на цих ділянках, і стирають з лиця землі населені пункти. Після цього вони просуваються. Артилерія чергується з просуванням. Але на даній ділянці вони просунутися не можуть, бо Збройні Сили тримають удар і ворог зазнає великих втрат", – додають наші бійці.

Спецпризначенці розповіли, що перед їхнім спецпідрозділом стоїть завдання розвідки, дорозвідки, наведення артилерії, щоб вражати супротивника, і щоб він зазнавав значних втрат.

"Розумієте, якщо людина професіонал, то солдатам не потрібно героїзму, вони своє завдання виконуют [...] Ми всі, як одна сім'я, – підсумував наш захисник.

Раніше Гайдай заявляв, що ситуація в Луганській області залишається стабільно важкою, тому що зараз окупанти кинули всі резерви на два напрямки та намагаються перерізати і контролювати трасу Лисичанськ – Бахмут.

Щодо Сєвєродонецька, російські війська контролюють понад 70% міста. В самому місті точаться запеклі вуличні бої, проте, за словами голови ОВА Сергія Гайдая, окупанти не контролюють місто повністю.

Днями британська розвідка сповіщала, що РФ в односторонньому порядку оголошує так звані "гуманітарні" коридори нібито для евакуації українців з Сєвєродонецька. Населення міста депортують вглиб тимчасово окупованої території.

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