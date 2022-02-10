У січні ЄС офіційно запровадив санкції проти російської військової компанії за грубі порушення міжнародного законодавства.

Невідомі структури вербують найманців приватної військової компанії "Вагнера" для роботи на Донбасі.

Про це в ефірі радіо НВ заявив кореспондент російської служби BBC Ілля Барабанов.

Журналіст пояснив, що пише останні 5 років про "вагнерівців" і має у ПВК свої джерела. Проте він поки не знає, що за структура вербує бойовиків.

"Наприкінці минулого року одна людина, яка там працює, повернулася з чергового відрядження до Лівії. Сказав, що більше нікуди їхати не збирається, поки буде вдома. А потім, тиждень тому, каже мені несподівано: "Ні. Схоже, можливо, що щось почнеться на Донбасі". Але він казав, що їх туди фрахтують навіть не ПВК Вагнера, а якась інша структура. Поки що не знаю, що це за структура, хто збирає людей і навіщо", - сказав Барабанов.

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Основна база дислокації "вагнерівців" розташована у Сирії, росіяни вахтовим методом працюють у Малі, Центральній Африці та Лівії.

Як пояснив журналіст, будь-які нові контракти бойовиків не проходять без заступництва вищого керівництва, оскільки в Росії діє кримінальна стаття про найманство.

"Якщо зараз якась напруга відбувається, то я абсолютно не здивуюсь, що той актив, який зараз перебуває в Росії і не задіяний у якихось африканських або сирійських авантюрах, намагатимуться мобілізувати, бо мало що, а раптом нагодяться", - допустив він.

Журналіст додав, що людей з таким досвідом Кремль використовує для "різних делікатних доручень", коли не хочеться показувати регулярні війська.

"У Сирії вони часто виступали як штурмові батальйони. Наприклад, вони брали участь у штурмі Пальміри, а потім усі лаври та слава діставалися кадровій армії, яка після них заходила… Одночасно це знімає частину головного болю з російського керівництва. У тій самій Сирії: американці розмолотять сотню найманців. Якби це сталося з кадровими військовими, то це велика проблема, конфлікт, і незрозуміло, як із такої ситуації виходити. А коли десь 70−80 найманців, то завжди можна сказати: "Ми взагалі не знаємо, хто це такі"… Російська влада знімає із себе відповідальність, коли використовує цих найманців", - вважає Барабанов.

У січні ЄС офіційно запровадив санкції проти російської військової компанії. Вказувалося, що група набирає бійців "для розпалювання насильства, розграбування природних ресурсів і залякування цивільного населення, що є порушенням міжнародного права, в тому числі міжнародного права з прав людини".

Найманці ПВК "Вагнер" воюють по всьому світу на боці гібридних російських військ, зокрема в Сирії та на сході України.

Українські розвідники їх вперше зафіксували на Донбасі ще у 2014 році.

При цьому офіційний Кремль заперечує існування ПВК "Вагнер".

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