Автомобіль з командиркою артилерії бойовиків підірвали.

Ліквідація скандальної терористки Ольги Качури (позивний "Корса") обростає новими подробицями. Виявляється, одіозна командирка артилерії бойовиків, яка наказувала жорстоко бомбити Донбас, була ліквідована не в результаті прицільного удару "Хаймарса", а під час підриву автомобіля.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський.

За його даними, "Корсу" загадково вбили в тилу. Ймовірно, її автомобіль підірвали. Журналіст також показав фото з ймовірного місця ліквідації "Корси".

"Пишуть, що це її автомобіль, в який чи то вистрілили з ПТУРу, чи то підірвали невідомим вибуховим пристроєм. Нібито знову "невловима ДРГ". І це при тому, що жодних українських ДРГ у Горлівці не було з 2014 року. На 90% можна твердити, що "Корсу" замочили свої. Сценарій рівно той самий, що з Бєдновим та Мозговим у 2015-му", - написав Казанський.

До 2014 року "Корса" служила в міліції Горлівки, а потім перейшла на бік окупантів і приєдналася до формувань бойовика Ігоря Безлера. "Корса" командувала дивізіоном реактивних систем залпового вогню "Град" та віддавала накази про цинічні та жорстокі обстріли Іловайська, Дебальцевого, Вуглегірська, Маринівки, Авдіївки Донецької області, що призвело до масової загибелі людей.

У січні цього року український суд заочно засудив Качуру до 12 років в'язниці. Її визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Качура переховувалася від правосуддя, її оголосили в розшук. Бойовики мовчать про обставини ліквідації жорстокої "Корси".

3 серпня стало відомо про те, що ЗСУ ліквідували Качуру.

За заявами бойовиків "ДНР", терористка загинула 29 липня.

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