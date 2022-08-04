Качура воювала проти України під позивним "Корса".

На шостому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну президент країни-агресора Володимир Путін присвоїв посмертне звання героя Росії ліквідованій ЗСУ екс-командиру артилеристів "ДНР" Ользі Качурі.

Про це країна-агресор повідомляє на сайті Кремля.

Відомо, що Качура воювала проти України під позивним "Корса".

Терористка відзначена нагородою "За мужність і героїзм, проявлені при виконанні військового обов'язку".

Церемонія прощання з Качурою повинна була відбутися вранці 4 серпня в драмтеатрі Донецька, проте її перенесли через, як заявляють бойовики, обстріл центру міста.

Крім того, ватажок "ДНР" Денис Пушилін назвав загибель Качури "величезною втратою" і присвоїв їй звання "героя ДНР".

Терористка Ольга Качура:

Качура працювала слідчим у Донецьку, була підполковником міліції в запасі та звільнилася з МВС у лютому 2011 року.

Остання її посада - заступник начальника відділу Кіровського районного відділу Донецького міського управління МВС.

У 2014 році зрадила присязі та приєдналася до бойовиків терориста і російського диверсанта Ігоря Безлера. Воювала проти України у складі "3-ї окремої мотострілецької бригади "Беркут".

У січні 2022 року Шевченківський райсуд Чернівців заочно засудив Качуру до 12 років позбавлення волі за статтею про участь у терористичній групі чи терористичній організації.

В СБУ повідомили, що саме вона керувала обстрілами позицій ЗСУ з "Градів" поблизу Іловайська, Дебальцевого, Вуглегірська, Авдіївки та Маринівки, що призвело до масової загибелі людей.

3 серпня стало відомо про те, що ЗСУ ліквідували Качуру.

За заявами бойовиків "ДНР", терористка загинула 29 липня.

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