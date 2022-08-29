Він очікує на підтвердження чергових влучань по позиціях ворога.

У Мелітополі знову чути вибухи, ніч обіцяє бути "гарячою" для російських окупантів.

Про це у своєму Telegram-каналі написав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Ніч обіцяє бути гарячою для окупантів. У Мелітополі знову чутно вибухи. Чекаємо на підтвердження чергових влучань по позиціях русні", - зазначив мер.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 29 серпня, Федоров повідомив, що у Мелітополі пролунали чотири потужні вибухи, інформація про втрати російських окупантів уточнюється. Мер зауважив, що останні дні літа обіцяють бути найгарячішими для окупантів всього південного напрямку України.

Пізніше він уточнив, що у місті сили спротиву влучили російським окупантам "в самі "очі". "За оновленими даними, сили спротиву влучили в самі "очі" ворога. Тепер ворожі сили майже осліпли, до того ж втратили багато крові, а наші вже готові влучно наносити наступний удар", - зазначив мер.

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