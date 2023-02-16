За попередніми даними, загиблих чи постраждалих немає.

У Кременчуку під час нічної атаки дві ворожі ракети поцілили в об'єкт критичної інфраструктури.

Як повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, вночі в регіоні зафіксували групу ворожих безпілотників, зокрема у Полтавському районі, працювали засоби ППО.

Також ворог випустив по території області ракети.

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"Дві з них поцілили по об'єкту критичної інфраструктури у Кременчуці. Попередньо загиблих і постраждалих немає", - додав Лунін.

Ракетна атака 16 лютого: що відомо

Вночі 16 лютого російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по території Україні, зокрема по об’єктах критичної інфраструктури.

За даними Повітряних сил ЗСУ, супротивник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Силами та засобами Повітряних сил було знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Декілька крилатих ракет Х-22 досягли своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури.

У Повітряних силах вкотре нагадали, що наразі на озброєнні українських військових немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.

Одна з ракет поцілила в об’єкт інфраструктури у Кропивницькому районі, постраждалих немає.

Також три ворожі ракети влучили в об‘єкт критичної інфраструктури на Львівщині, ніхто не постраждав. Голова ОВА Максим Козицький уточнив, що від цього об‘єкта не залежить електропостачання.

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