За словами Жоріна, основна причина - внутрішня неготовність населення більшості європейських країн воювати.

Станом на сьогоднішній день жодна європейська держава не зможе тримати удар проти Росії. Таку думку висловив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін у своєму Telegram.

"Правда в тому, що Україна для Європи - головний "гарант безпеки". Мало бути навпаки, але то вже в минулому. На сьогоднішній день - переконаний на 100% - жодна європейська держава не зможе тримати удар проти Росії", - заявив він.

За словами Жоріна, це пов'язано з відсутністю у них досвіду сучасної війни, недостатнім рівнем фінансування сектору оборони, зокрема власних армій та озброєнь.

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"І основна причина - внутрішня неготовність населення більшості європейських країн воювати. Роки політики демілітаризації і толерантності майже знищили там дух спротиву. Зможуть вони роздуплитись чи ні, поки невідомо. А світ змінюється прямо зараз, і в ньому сьогоднішня ЄС абсолютно не готова до викликів. Лише Україна з нашим досвідом може бути захисником - та для захисту потрібна адекватна підтримка. Ось з цим щось просувань ніяких", - наголосив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що Росія має намір випробувати на міцність єдність Заходу в контексті п'ятої статті про колективну оборону НАТО. П'ята стаття НАТО залишається ключовим елементом політики стримування: вона свідчить, що напад на одного з членів НАТО вважається нападом на всіх. За словами Каля, російська влада може спробувати поставити під сумнів готовність західних країн виконувати цей принцип.

При цьому він зазначив, що терміни проведення Росією такого "випробування" залежать від перебігу війни в Україні.

Якщо війна закінчиться раніше 2029 або 2030 року, це дасть змогу Росії використовувати свої технічні, матеріальні та кадрові ресурси для створення загрози Європі раніше, ніж передбачалося, зауважив Каль.

"Якнайшвидше закінчення війни в Україні дасть змогу росіянам спрямувати свою енергію туди, куди вони дійсно хочуть, а саме проти Європи", - заявив Каль.

За словами глави німецької розвідки, Росія бачить майбутній світовий порядок, що нагадує ситуацію в Європі наприкінці 1990-х років, коли захисна присутність НАТО буде відтиснута, а сфера впливу Росії буде розширюватися на захід - в ідеалі без американської присутності в Європі.

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