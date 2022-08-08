Кожен долар допомоги Штатів нашій країні - це крок до перемоги над агресором, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський подякував США за виділення Україні чергового пакету безпекової підтримки в 1 млрд доларів.

Про це він написав Тwitter.

Він подякував народу та президенту США Джо Байдену за виділення Україні "чергового, безпрецедентного пакету безпекової підтримки в $1 млрд" і при цьому наголошує, що "кожен долар такої допомоги - це крок до перемоги над агресором".

Зеленський зазначив, що Україна завжди пам'ятатимемо про лідерську підтримку з боку США "у час, коли це найнеобхідніше".

Нагадаємо, Пентагон оголосив про додатковий 1 мільярд доларів на безпекову допомогу Україні.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав у своєму Telegram-каналі, що в цьому пакеті будуть боєприпаси для HIMARS, 75 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів, боєприпаси для ППО NASAMS та тисяча ПТРК Javelin.

Вас також можуть зацікавити новини: