Президент України Володимир Зеленський подякував США за виділення Україні чергового пакету безпекової підтримки в 1 млрд доларів.
Про це він написав Тwitter.
Він подякував народу та президенту США Джо Байдену за виділення Україні "чергового, безпрецедентного пакету безпекової підтримки в $1 млрд" і при цьому наголошує, що "кожен долар такої допомоги - це крок до перемоги над агресором".
Зеленський зазначив, що Україна завжди пам'ятатимемо про лідерську підтримку з боку США "у час, коли це найнеобхідніше".
Нагадаємо, Пентагон оголосив про додатковий 1 мільярд доларів на безпекову допомогу Україні.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав у своєму Telegram-каналі, що в цьому пакеті будуть боєприпаси для HIMARS, 75 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів, боєприпаси для ППО NASAMS та тисяча ПТРК Javelin.