Йдеться про введення десяти заборон стосовно громадян країни-агресорки.

Президент Володимир Зеленський вніс до Ради проект постанови про затвердження рішення РНБО із переліком санкцій проти Росії та росіян. Передбачається, що обмеження діятимуть десять років.

Наразі документ № 7640 розглядає профільний комітет.

Санкціями передбачено:

заборону на виведення капіталів за межі України на користь Росії, фізичних і юридичних осіб, які створені та функціонують за законами РФ, а також юридичних осіб, частина акцій яких належить РФ, російським компаніям чи громадянам РФ;

зупинення спеціальних дозволів на користування українськими надрами особам, повʼязаним з РФ;

заборону на участь у приватизації, оренді українського держмайна особам, повʼязаним із державою-агресором;

заборону громадських закупівель товарів, вироблених РФ, а також товарів, робіт і послуг в осіб, повʼязаних з РФ (крім товарів, робіт і послуг, необхідних для обслуговування російських товарів, придбаних до застосування зазначених санкцій);

заборону заходження невійськових суден під прапором РФ чи тих, що належать юридичним або фізичним особам РФ, а також військових кораблів РФ до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та здійснення будь-яких видів польотів до України з території РФ російськими експлуатантами та повітряними суднами, зареєстрованими в реєстрах РФ;

неможливість купівлі цінних паперів, емітентами яких є особи, повʼязані з державою-агресором;

заборону видачі дозволів, ліцензій Нацбанку на здійснення інвестицій у РФ;

припинення видачі готівки за картками, виданими компаніями, які повʼязані з державою-агресором;

заборону на передання технологій, прав на обʼєкти інтелектуальної власності особам, повʼязаним із РФ;

заборону на купівлю землі особам, повʼязаним із державою-агресором.

Зазначається, що обмеження не торкнуться тих громадян Росії, які проживають на території України на законних підставах, та компаній, що створені росіянами і функціонують за українським законодавством.

Кабмін запропонував РНБО зазначені санкції проти Росії у березні поточного року. Там документ підтримали.

Як раніше повідомляв УНІАН, Зеленський розгляне петицію про заборону на в'їзд росіянам в Україну на 50 років.

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