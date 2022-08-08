Президент Володимир Зеленський вніс до Ради проект постанови про затвердження рішення РНБО із переліком санкцій проти Росії та росіян. Передбачається, що обмеження діятимуть десять років.
Наразі документ № 7640 розглядає профільний комітет.
Санкціями передбачено:
- заборону на виведення капіталів за межі України на користь Росії, фізичних і юридичних осіб, які створені та функціонують за законами РФ, а також юридичних осіб, частина акцій яких належить РФ, російським компаніям чи громадянам РФ;
- зупинення спеціальних дозволів на користування українськими надрами особам, повʼязаним з РФ;
- заборону на участь у приватизації, оренді українського держмайна особам, повʼязаним із державою-агресором;
- заборону громадських закупівель товарів, вироблених РФ, а також товарів, робіт і послуг в осіб, повʼязаних з РФ (крім товарів, робіт і послуг, необхідних для обслуговування російських товарів, придбаних до застосування зазначених санкцій);
- заборону заходження невійськових суден під прапором РФ чи тих, що належать юридичним або фізичним особам РФ, а також військових кораблів РФ до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та здійснення будь-яких видів польотів до України з території РФ російськими експлуатантами та повітряними суднами, зареєстрованими в реєстрах РФ;
- неможливість купівлі цінних паперів, емітентами яких є особи, повʼязані з державою-агресором;
- заборону видачі дозволів, ліцензій Нацбанку на здійснення інвестицій у РФ;
- припинення видачі готівки за картками, виданими компаніями, які повʼязані з державою-агресором;
- заборону на передання технологій, прав на обʼєкти інтелектуальної власності особам, повʼязаним із РФ;
- заборону на купівлю землі особам, повʼязаним із державою-агресором.
Зазначається, що обмеження не торкнуться тих громадян Росії, які проживають на території України на законних підставах, та компаній, що створені росіянами і функціонують за українським законодавством.
Кабмін запропонував РНБО зазначені санкції проти Росії у березні поточного року. Там документ підтримали.
Як раніше повідомляв УНІАН, Зеленський розгляне петицію про заборону на в'їзд росіянам в Україну на 50 років.