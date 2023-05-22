Ворог продовжує засипати українських захисників артилерією і танковими снарядами.

Українські сили оборони продовжують тримати Бахмут попри значний тиск с боку ворога та готують для російських окупантів черговий "сюрприз", розповів в ефірі телемарафону начальник прес-служби 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Микита Шандиба.

"Ситуація зараз насправді важка. Незважаючи на це хлопці стоять і стоятимуть, скільки це буде потрібно. Звісно, важко, ворог застосовує велику кількість артилерії. Але стоїмо тримаємось. … Не можу сказати, що відчуваються якісь глобальні зміни з їхньої сторони. Вони як тиснули, так і тиснуть, як посипали артилерією, танковими обстрілами і всім рештою, так і продовжують це робити. Тому не можна нічого сказати з цього приводу. Про снарядний голод не йдеться, у них достатньо снарядів", – розповів Шандиба.

Щодо подальших планів українських захисників речник "Едельвейсу" зазначив, що наразі публічно говорити про плани не може, однак анонсував підготовлені для ворога "сюрпризи".

"Анонсувати є що, але наразі давайте тримати це в таємниці. Тому що минулий сюрприз, він вже здійснився. Якщо ви знаєте, наша бригада просунулися до 3 кілометрів вглиб противника і приблизно так само по флангах. Тобто сили бригади звільнили шести квадратних кілометрів території. В подальшому є плани схожі до цих, але поки не будемо говорити але це буде", – сказав він.

Ситуація в Бахмуті - що треба знати

В суботу ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин відзвітував про захоплення Бахмута. Аналогічні заяви він робив і раніше.

Українські військові спростували інформація про повне захоплення міста. В Міноборони 21 травня заявили, що Україна контролює частину міста, зокрема, приватний сектор та певні інфраструктурні та промислові об'єкти. Станом на ранок понеділка, 22 травня, українські військові мають контроль над невеликою частиною міста.

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