За даними "Спротиву", це пов'язано з нещодавнім вбивстом мобілізованих.

У тимчасово окупованому російськими загарбниками Бердянську окупантам дозволили пересуватись у цивільній формі задля безпеки.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву. Таке рішення пов'язане з тим, що нещодавно у місті вбили трьох мобілізованих російських окупантів. Проте офіційно їх визнають "зниклими безвісти", щоб не сіяти панічні настрої серед особового складу.

Ще однією причиною дозволу на перебування у цивільному одязі є страх перед місцевим населенням.

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"Місцеві активно відстежують ворога й передають про його пересування Збройним Силам України. Відтак ворог намагається не привертати зайвий раз увагу до себе", - пояснили у ЦНС.

Що відбувається у Бердянську

Як відомо, російські війська окупували місто ще на початку повномасштабного вторгення на територію України.

За даними Генерального штабу ЗСУ, нещодавно у Бердянськ привезли близько 500 росгвардійців, які мають посилити адміністративно-поліцейські заходи у місті.

Крім того, росіяни підсилюються на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Раніше вони почали шукати різноробочих для облаштування оборонних споруд в районі Бердянська.

Нещодавно повідомлялося, що українські партизани підірвали у Бердянську трансформаторну підстанцію, яка живила казарми російських окупантів.

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