Російські окупанти підсилюються на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Очевидці повідомляють про пересування великої колони важкої техніки.
Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, велика кількість військової техники зайшла з боку Росії та рушила через Мангуш (Маріупольский район) в напрямках Бердянська та Мелітополя. Колони доформовувались частково з місця базування в селі Агробаза.
За даними Андрющенка, частину військової техніки та особового складу перекинули на Мангуш та включили в склад колон, сформованих в Маріуполі та Агробазі. Ще частину військової техніки та окупантів на вантажівках з причеплиними пушками малого калібру перемістили з Урзуфа дорогою понад морем в бік Бердянська.
Андрющенко додав, що Росія стягнула на ці напрямки додаткові підрозділи. Новоприбулих окупантів розселили в районі так званих "Кам’янських дач" під прикриттям великої кількості цивільних громадян.
Війна в Україні: що відбувається на окупованих територіях
На частині тимчасово окупованої території Запорізької області російські окупанти погрожують місцевим жителям розстрілом за порушення комендантської години. А між собою ворожі військовослужбовці обговорюють близький контрнаступ ЗСУ.
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що окупанти тримають своїх легкопоранених військових у медзакладах за металевими ґратами для недопущення дезертирства. Медичні заклади на тимчасово окупованій території України перевантажені та не в змозі впоратись із великою кількістю поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.
Водночас у тимчасово окупованому Мелітополі збільшується кількість російських військових. Групи кадирівців приїжджають до міста для контролю новомобілізованих.