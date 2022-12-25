РФ жене в Україну додаткове "гарматне м'ясо" та техніку / скриншот

Російські окупанти підсилюються на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Очевидці повідомляють про пересування великої колони важкої техніки.

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, велика кількість військової техники зайшла з боку Росії та рушила через Мангуш (Маріупольский район) в напрямках Бердянська та Мелітополя. Колони доформовувались частково з місця базування  в селі Агробаза.

За даними Андрющенка, частину військової техніки та особового складу перекинули на Мангуш та включили в склад колон, сформованих в Маріуполі та Агробазі. Ще частину військової техніки та окупантів  на вантажівках з причеплиними пушками малого калібру перемістили з Урзуфа дорогою понад морем в бік Бердянська. 

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Маршрут колони техніки / скриншот

Андрющенко додав, що Росія стягнула на ці напрямки додаткові підрозділи. Новоприбулих окупантів розселили в районі так званих "Кам’янських дач" під прикриттям великої кількості цивільних громадян.

Війна в Україні: що відбувається на окупованих територіях

На частині тимчасово окупованої території Запорізької області російські окупанти погрожують місцевим жителям розстрілом за порушення комендантської години. А між собою ворожі військовослужбовці обговорюють близький контрнаступ ЗСУ.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що окупанти тримають своїх легкопоранених військових у медзакладах за металевими ґратами для недопущення дезертирства. Медичні заклади на тимчасово окупованій території України перевантажені та не в змозі впоратись із великою кількістю поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.

Водночас у тимчасово окупованому Мелітополі збільшується кількість російських військових. Групи кадирівців приїжджають до міста для контролю новомобілізованих. 

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