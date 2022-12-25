Новоприбулих окупантів розселили під прикриттям великої кількості цивільних.

Російські окупанти підсилюються на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Очевидці повідомляють про пересування великої колони важкої техніки.

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, велика кількість військової техники зайшла з боку Росії та рушила через Мангуш (Маріупольский район) в напрямках Бердянська та Мелітополя. Колони доформовувались частково з місця базування в селі Агробаза.

За даними Андрющенка, частину військової техніки та особового складу перекинули на Мангуш та включили в склад колон, сформованих в Маріуполі та Агробазі. Ще частину військової техніки та окупантів на вантажівках з причеплиними пушками малого калібру перемістили з Урзуфа дорогою понад морем в бік Бердянська.

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Андрющенко додав, що Росія стягнула на ці напрямки додаткові підрозділи. Новоприбулих окупантів розселили в районі так званих "Кам’янських дач" під прикриттям великої кількості цивільних громадян.

Війна в Україні: що відбувається на окупованих територіях

На частині тимчасово окупованої території Запорізької області російські окупанти погрожують місцевим жителям розстрілом за порушення комендантської години. А між собою ворожі військовослужбовці обговорюють близький контрнаступ ЗСУ.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що окупанти тримають своїх легкопоранених військових у медзакладах за металевими ґратами для недопущення дезертирства. Медичні заклади на тимчасово окупованій території України перевантажені та не в змозі впоратись із великою кількістю поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.

Водночас у тимчасово окупованому Мелітополі збільшується кількість російських військових. Групи кадирівців приїжджають до міста для контролю новомобілізованих.

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