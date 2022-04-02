Російський окупанти пішли з міста Городня Чернігівської області, яке знаходиться недалеко від кордону з Білоруссю. В даний час ситуація місті контрольована.
Про це повідомив голова Городнянської територіальної громади Андрій Богдан Суспільному.
За словами мера, перед відходом російські загарбники підірвали переправу і відрізали частину громади від сполучення з Черніговом.
В околицях міста Городня росіяни залишили розбиту техніку, її використовуватимуть для того, щоб спробувати полагодити міст і відновити сполучення з обласним центром.
Також Богдан повідомив, що зараз шукають можливість доставити в Городню готівку, щоб виплатити пенсії та інші соціальні виплати людям. За словами Богдана, поки Городня була в окупації, людям роздавали по 500 грн. Комунальні служби працювали, їжі і продовольства вистачало, медикаменти були.
Голова Городнянської громади зазначив, що у людей настрій позитивний, єдине - побоюються, щоб російські війська не повернулися.
Також у місті окупанти залишили танк. За словами Богдана, швидше за все він справний, його охороняють місцеві, щоб потім передати ЗСУ.