В околицях міста Городня росіяни залишили розбиту техніку.

Російський окупанти пішли з міста Городня Чернігівської області, яке знаходиться недалеко від кордону з Білоруссю. В даний час ситуація місті контрольована.

Про це повідомив голова Городнянської територіальної громади Андрій Богдан Суспільному.

За словами мера, перед відходом російські загарбники підірвали переправу і відрізали частину громади від сполучення з Черніговом.

В околицях міста Городня росіяни залишили розбиту техніку, її використовуватимуть для того, щоб спробувати полагодити міст і відновити сполучення з обласним центром.

Також Богдан повідомив, що зараз шукають можливість доставити в Городню готівку, щоб виплатити пенсії та інші соціальні виплати людям. За словами Богдана, поки Городня була в окупації, людям роздавали по 500 грн. Комунальні служби працювали, їжі і продовольства вистачало, медикаменти були.

Голова Городнянської громади зазначив, що у людей настрій позитивний, єдине - побоюються, щоб російські війська не повернулися.

Також у місті окупанти залишили танк. За словами Богдана, швидше за все він справний, його охороняють місцеві, щоб потім передати ЗСУ.

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