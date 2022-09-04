Через окупантів ще дві особи отримали поранення.

За минулу добу російські окупанти вбили чотирьох мирних жителів Донеччини.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 3 вересня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Великій Новосілці, 1 у Сіверську та 1 у Водяному. Ще 2 людини отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

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Він також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, український уряд наприкінці липня створив Штаб з евакуації жителів Донецької області. Владою запроваджено обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів області перед початком опалювального сезону.

Нагадаємо, на початку вересня заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії, яке стартувало рано вранці 24 лютого, через загарбників вже загинули 7 тисяч цивільних, а 5,5 тис. осіб були поранені.

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