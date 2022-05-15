Контрнаступ триває на північному напрямку.

Українські війська в Харківської області вже недалеко від держкордону.

Про це радник глави МВС Вадим Денисенко заявив в ефірі телемарафону.

"Північний схід Харківської області - українські війська дійсно пішли в контрнаступ. Ми вже недалеко від кордону. Будемо сподіватися, що найближчими днями спробуємо вийти на український кордон", - говорить він.

При цьому він зазначив, що підрив окупантами трьох мостів може дещо уповільнити український контрнаступ в регіоні.

Ситуація на півдні області складніша, зазначає Денисенко: "Якщо ми говоримо про південь області, там вони поки що концентруються, пробують, думають точніше, зробити ще один удар на Слов'янськ, Краматорськ. Поки це безрезультатно, але у них досить велика чисельність і живої сили, і техніки на цьому напрямку".

Як писав УНІАН, російські окупанти виявилися нездатні взяти штурмом Харків. Тому ворожі війська залишають околиці міста, рухаючись у бік російсько-українського кордону.

За словами голови Харківської обласної Військової адміністрації Олега Синєгубова, відносний спокій викликаний першою чергою контрнаступом підрозділів Збройних сил України, які відкинули російських військових від міста.

Вас також можуть зацікавити новини: