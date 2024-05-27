Росіяни завдали ударів КАБами.

27 травня російські окупаційні війська вчергове вдарили по Харкову. Зафіксовано влучання у підприємтсво в одному з районів міста.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Зазначається, що близько 16:00 росіяни нанесли по місту удари КАБами, є влучання у двох районах. Наразі відомо про одну загиблу та десятьох поранених людей.

"Окупанти вдарили по Холодногірському району. За попередніми даними, четверо постраждалих", – спочатку інформував Синєгубов, додавши, що інформація уточнюється. Відео дня

Через деякий час він повідомив про пʼятьох постраждалих. Очільник ОВА уточнив, що ворог вдарив КАБом по цивільному підприємству. Є руйнування виробничих приміщень.

Згодом Синєгубов оновив інформацію:

"На цю хвилину вже 11 постраждалих, одна жінка у важкому стані".

Але вже за кілька хвилин він повідомив, що, на жаль, жінка загинула.

Водночас мер міста Ігор Терехов інформував, що прильоти були не тільки у промзону Холодногірського району Харкова, але й у центрі міста. Російські окупанти вдарили по Шевченківському району.

"Удар стався недалеко від житлових будинків – попередньо, на щастя, інформації про постраждалих та руйнування не надходило", – написав він.

Атаки РФ по Харкову

У суботу, 25 травня, російські війська чотири рази вдарили по Харкову. Зокрема, було атаковано будівельний гіпермаркет "Епіцентр" на Салтівці.

Ударів було завдано керованими авіабомбами УМПБ Д-30. В ОВА повідомляють про 18 загиблих внаслідок цієї атаки і більше 40 постраждалих. Водночас у ДСНС кажуть про 16 жертв атаки. На місці зруйнованого магазину триває пошукова операція.

У прокуратурі Харківської області наголошували, що тіл деяких загиблих, ймовірно, не лишилося через пожежу. На місці трагедії родичі зниклих людей здавали зразки ДНК. Відомо, що приблизну кількість людей, які могли бути всередині "Епіцентру" під час атаки, встановлювали за допомогою записів з відеокамер.

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