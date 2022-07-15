Попередньо - жертв та постраждалих немає.

Вночі окупанти завдали ракетних ударів по Харкову.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Вночі ворог знову завдав ракетних ударів по Харкову. І знову виключно по цивільній інфраструктурі. Близько 3:00 дві російські ракети вдарили недалеко від навчального закладу в Холодногірському районі. Вибухом пошкоджено фасад будівлі закладу, вибиті вікна, зруйновані трамвайні колії навпроти навчального корпусу", - повідомив він.

Також, за словами Синєгубова, ще одна ракета вдарила у подвір'я неподалік школи в Індустріальному районі, будівля зазнала пошкоджень.

"Попередньо - жертв і постраждалих немає", - повідомив очільник ХОВА.

Нагадаємо, 13 липня в результаті ракетної атаки окупантів у Харкові частково зруйновано приміщення депо метрополітену та підприємства.

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