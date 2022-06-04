За добу на півдні знищено 19 російських окупантів

За добу на півдні Збройними силами України знищено 19 російських окупантів та атаковано численні скупчення противника на Херсонщині.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами сил оборони в ході виконання вогневих завдань знищено 19 рашистів, гаубицю "Мста-Б", 3 самохідних гармати "Гіацинт-С" та склад боєприпасів, решта втрат уточнюється", - йдеться у повідомленні.

При цьому, російські окупанти, не маючи успіху в просуванні по суші, ударили парою гелікоптерів Ка-52 по українських позиціях. Водночас втрат з української сторони немає.

"Своєю чергою наші Повітряні сили двома Су-25 атакували скупчення противника під Іванівкою на Херсонщині. Армійською авіацією нанесено ще два удари по скупченню противника в районі Солдатського та Давидова Броду", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти побоюються того опору, який наростає серед місцевого населення Херсонської області.

"Місцеві мешканці продовжують чинити спротив. Щодня в обласному центрі з'являються прапори, мотиваційні написи і "посилання" для окупантів, поширюються листівки. Керівництво окупаційної влади пересувається з великою кількістю охорони, в бронежилетах, у броньованих машинах. Мають острах за своє життя. Тож в район Херсону підтягнули і до 4 самохідних гармат великої потужності типу "Піон"", - сказано у повідомленні.

Як писав УНІАН, боючись контрнаступу ЗСУ російські окупанти перекидають додаткову техніку до Херсону.

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