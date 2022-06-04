За добу на півдні Збройними силами України знищено 19 російських окупантів та атаковано численні скупчення противника на Херсонщині.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.
"Ракетно-артилерійськими підрозділами сил оборони в ході виконання вогневих завдань знищено 19 рашистів, гаубицю "Мста-Б", 3 самохідних гармати "Гіацинт-С" та склад боєприпасів, решта втрат уточнюється", - йдеться у повідомленні.
При цьому, російські окупанти, не маючи успіху в просуванні по суші, ударили парою гелікоптерів Ка-52 по українських позиціях. Водночас втрат з української сторони немає.
"Своєю чергою наші Повітряні сили двома Су-25 атакували скупчення противника під Іванівкою на Херсонщині. Армійською авіацією нанесено ще два удари по скупченню противника в районі Солдатського та Давидова Броду", - йдеться у повідомленні.
Крім того, окупанти побоюються того опору, який наростає серед місцевого населення Херсонської області.
"Місцеві мешканці продовжують чинити спротив. Щодня в обласному центрі з'являються прапори, мотиваційні написи і "посилання" для окупантів, поширюються листівки. Керівництво окупаційної влади пересувається з великою кількістю охорони, в бронежилетах, у броньованих машинах. Мають острах за своє життя. Тож в район Херсону підтягнули і до 4 самохідних гармат великої потужності типу "Піон"", - сказано у повідомленні.
Як писав УНІАН, боючись контрнаступу ЗСУ російські окупанти перекидають додаткову техніку до Херсону.