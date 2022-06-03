На лінії зіткнення південного фронту ситуація динамічна і напружена.

Російські війська перекинули під Херсон колону додаткових БМП-1 з 27 одиниць.

Про це йдеться у зведенні ОК "Південь" у Facebook.

У командуванні наголосили, що на лінії зіткнення південного фронту ситуація динамічна і напружена.

"Ворог, потерпаючи від системних контратак наших підрозділів, підтягнув та розвантажує на залізниці, в 40 км від Херсону 27 БМП-1", - кажуть військові.

Відчайдушна спроба рашистів відновити втрачене положення в районі Миколаївки на Херсонщині, успіху не мала. Окупанти завдали два авіаудари по українських позиціях; з нашого боку - без втрат.

Внаслідок масового обстрілу Нововоронцовки поранено дві цивільні особи.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив зусилля по захопленню Луганської та Донецької області. Росіяни просунулися вглиб Сєвєродонецька, але українські захисники тримають позиції.

ЗСУ вдається проводити певні локальні військові операції в місті, зазначив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

При цьому ворог продовжує обстрілювати прикордонні райони України з метою відвернути увагу українських сил, а також тримає в Чорному морі кораблі з ракетними установками.

Водночас ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонському напрямку. Під загрозою опинилася життєво важлива наземна лінія постачання окупаційних військ РФ на кордоні Херсонської та Миколаївської області.

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