Чоловік обстежував місця вибуху, після роботи він був викрадений з дому російськими військовими, а згодом - знайдений мертвим.

У Скадовську окупанти вбили співробітника Держслужби із надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську", - зазначив він.

За словами Хланя, чоловік робив обстеження місця вибуху, а після роботи був викрадений з дому російськими військовими. Згодом його знайшли мертвим.

Він також розповів, що загарбники продовжують мародерити, тероризувати мирне населення, викрадати людей та знущатися з них.

"Б’ють просто так, погрожують фермерам та підприємцям, відтискають бізнес, особливо той, який допомагає чи допомагав нашій армії. Посилили обшуки на блокпостах у Херсоні", - додав радник голови ОВА.

За його словами, по області росіяни розклеюють свої пропагандистські листівки, а українські партизани розвішують синьо-жовту символіку та листівки з погрозами окупантам.

"Останні, до речі, все менше довіряють колаборантам і все частіше озираються. Правильно роблять", - уточнив Хлань.

Він також зауважив, що окупанти продовжують поширювати інформацію про те, що нібито понад 8 тис. людей в області вже подали заявки для отримання російських паспортів, однак біля їхніх "паспортних столів" нікого немає.

"Зрадники навіть не змогли організувати масовку, ніхто цих "документів" зроду не хотів і не хоче", - підкреслив депутат.

Як раніше повідомляв УНІАН, в окупованому Скадовську Херсонської області місцеві підлітки роздратували російського терориста, який спробував поспілкуватися з ними на тему історії.

На запису окупант запитує у дітей, коли почалася "велика вітчизняна війна". "У 1939-му", - відповідає йому школяр, уточнюючи тим самим дату початку Другої світової війни.

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