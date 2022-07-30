Йому інкримінують участь в терористичній організації.

У Херсонській області російські окупанти викрали екс-командира корабля "Славутич" Військово-Морських сил Збройних сил України Олексія Кисельова.

Про це повідомив його син Артем Кисельов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"22 липня представники бананових республік викрали мого тата, Кисельова Олексія, екскомандира корабля "Славутич" ВМСУ, а зараз активіста і волонтера, з окупованого міста Генічеськ Херсонської області. Де вони тримали його декілька днів - невідомо, але 27 числа він ніби-то "перетнув кордон з Кримом, де його затримали" і відвезли в Сімферопольське СІЗО", - розповів чоловік.

Кисельова звинувачують в участі у терористичній організації. Мова йде про Батальйон імені Номана Челебіджіхана, в якому чоловік займався гуманітарною допомогою та допомагав жителям окупованого Генічеська.

29 липня "суд" обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяці під вартою у СІЗО Сімферополя. Син відзначає, що фізичний стан його батька свідчить про побиття і, можливо, тортури.

"Очевидно, що ця справа абсолютно сфабрикована і всі дії - незаконні. На жаль, закони на окупованих територіях зараз не діють, саме тому крім фіксації, наші правоохоронні органи нічого не можуть з цим зробити", - підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні російські загарбники викрали пасажирський теплохід для переправи військових через Дніпро.

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