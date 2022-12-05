Під час обстрілу Херсона 4 грудня російські загарбницькі війська влучили в слідчий ізолятор.
Про це повідомляється на сторінці Департамента з питань виконання кримінальних покарань у соціальній мережі Facebook. Внаслідок атаки споруда зазнала руйнувань.
"Сьогодні, протягом доби під час обстрілу міста Херсон, були влучання в будівлю Херсонського слідчого ізолятору. Частина приміщень пошкоджені, серед персоналу є поранені", - йдеться у повідомленні.
Відзначається, що засуджені та ув’язнені були переміщені до слідчих ізоляторів безпечніших регіонів ще після деокупаціі території Збройними Силами України.
Що відбувається у Херсоні
Як повідомляв УНІАН, 11 листопада українські військові зайшли у Херсон. За кілька днів звільнене від російських окупантів місто відвідав президент України Володимир Зеленський.
Окупаційні війська відійшли на лівобережжя області і тепер систематично обстрілюють звільнені території.
За даними Генерального штабу, вони обладнали катівню для українців у курортному селі Стрілкове на Арабатській стрілці.
У Херсоні відновлювали світло, інтернет та воду, оскільки перед віступом армія РФ замінувала всі важливі об'єкти Херсонщини.
Однак вже 3 грудня мешканці Херсона залишилися без світла через російський обстріл.