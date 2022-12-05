Внаслідок обстрілу постраждали місцеві працівники.

Під час обстрілу Херсона 4 грудня російські загарбницькі війська влучили в слідчий ізолятор.

Про це повідомляється на сторінці Департамента з питань виконання кримінальних покарань у соціальній мережі Facebook. Внаслідок атаки споруда зазнала руйнувань.

"Сьогодні, протягом доби під час обстрілу міста Херсон, були влучання в будівлю Херсонського слідчого ізолятору. Частина приміщень пошкоджені, серед персоналу є поранені", - йдеться у повідомленні.

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Відзначається, що засуджені та ув’язнені були переміщені до слідчих ізоляторів безпечніших регіонів ще після деокупаціі території Збройними Силами України.

Що відбувається у Херсоні

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада українські військові зайшли у Херсон. За кілька днів звільнене від російських окупантів місто відвідав президент України Володимир Зеленський.

Окупаційні війська відійшли на лівобережжя області і тепер систематично обстрілюють звільнені території.

За даними Генерального штабу, вони обладнали катівню для українців у курортному селі Стрілкове на Арабатській стрілці.

У Херсоні відновлювали світло, інтернет та воду, оскільки перед віступом армія РФ замінувала всі важливі об'єкти Херсонщини.

Однак вже 3 грудня мешканці Херсона залишилися без світла через російський обстріл.

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