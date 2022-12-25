Голова Херсонської ОВА назвав це цілеспрямованими терористичними ударами по закладах, які надають допомогу людям.

У Херсоні 24 грудня російські окупанти обстріляли два медичні заклади. Внаслідок цих ворожих атак люди не постраждали.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, розмістивши відео влучань по території обласної лікарні.

"Вчора ворог поцілив у два медзаклади Херсона. Окупанти завдали удару по території Херсонської обласної клінічної лікарні. Також атакували й обласний заклад з надання психіатричної допомоги – зруйновано кабінет лікаря, частину даху та систему опалення", - зазначив він.

Відео дня

Голова ОВА назвав ці атаки цілеспрямованими терористичними ударами по закладах, які надають допомогу людям.

Обстріл росіянами Херсона 24 грудня

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня вранці росіяни обстріляли центр Херсона. За словами голови ОВА Ярослава Янушевича, масованим вогнем російські загарбники вбили 10 мирних людей, 68 дістали поранень, із них 18 перебувають у тяжкому стані. Також під ворожим вогнем опинилися промислові приміщення, медзаклади, приватні та багатоквартирні будинки.

Загалом у Херсонській області 24 грудня росіяни вбили 16 цивільних, ще 64 отримали порання. За словами Янушевича, російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини, били з артилерії, РСЗВ та мінометів. При цьому ворог 41 раз атакував обласний центр.

Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл Херсона терором і вбивством. Він наголосив, що світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла воює Україна. Посол США в Україні Бріджит Брінк також засудила обстріл російськими окупантами Херсона. За її словами, це жахливо, особливо напередодні Різдва.

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