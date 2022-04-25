Окупанти погрожують, що буде примусова евакуація, зазначили в Генштабі ЗСУ.

Російські загарбники оголосили жителям окупованої Великої Олександрівки в Херсонській області про необхідність покинути селище до 28 квітня.

Про це йдеться у зведення Генштабу Збройних сил України станом на 18:00.

Зазначається, що на Південнобузькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на напрямках Херсон - Миколаїв та Херсон - Кривий Ріг.

Зокрема, окупанти проводять перегрупування військ, закріплюються на місцевості, посилюють угруповання ствольної та реактивної артилерії, здійснюють накопичення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

"На тимчасово захопленій території Херсонської області, в селищі міського типу Велика Олександрівка, окупанти оголосили місцевому населенню про необхідність у термін до 28 квітня залишити населений пункт. До жителів, які не виконають наказ, буде застосовано примусову евакуацію", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, завдавав удари по Херсонській області. Ворог взяв під контроль низку населених пунктів, у тому числі Херсон.

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