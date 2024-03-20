Вже відомо, скільки загинуло.

У Херсонській області російські військові атакували автівки, в яких знаходились цивільні люди, вже відомо про жертви.

Про це повідомив начальник Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, окупанти реалізували обстріл між населеними пунктами Садове та Антонівка.

"Це сталося на дорозі, що між населеними пунктами Садове та Антонівка. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків. Орієнтовно, їм було по 40 років", - розповів посадовець.

Також в ОВА уточнили, що за минулу добу, станом на 06:00 сьогоднішнього ранку, через російську агресію також загинула людина, ще 5 - дістали поранення.

Серед потерпілих - літній житель Червоного Маяку - 82-річного місцевого жителя російські війська атакували з безпілотника. Через скидання вибухівки він отримав вибухову травму та поранення передпліччя.

"Вчора загарбники обстрілювали Берислав, Шевченківку, Хрещенівку, Антонівку, Станіслав, Широку Балку, Осокорівку, Дніпровське, Михайлівку, Качкарівку, Бургунку, Республіканець, Одрадокам'янку, Садове, Кізомис, Придніпровське, Шляхове та місто Херсон", - повідомив Прокудін.

Також ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області - пошкоджено 2 багатоповерхівки, 8 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в адмінбудівлю, дошкільний навчальний заклад, припортову інфраструктуру та автомобіль.

Останні обстріли Херсонської області

Нагадаємо, 18 березня перебували під ворожим артилерійським вогнем населені пункти та акваторії Очаківської та Куцурубської громад на Миколаївщині. Ворог сім разів обстріляв з артилерії Херсон.

Також під обстрілами були Бургунка, Львове, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Садове, Токарівка, Томина Балка та Тягинка на Херсонщині. Вогнем артилерії пошкоджено багатоповерхівки, елеватор та цивільну автівку.

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