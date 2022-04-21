РФ фактично йде тим самим шляхом, що й у 2014 році в Луганській та Донецькій областях.

Росіяни продовжують підготовку так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

Звертається увага, що РФ фактично йде тим самим шляхом, що й у 2014 році в Луганській та Донецькій областях.

"Цілком очевидно, що злочинні дії Росії не отримали підтримки з боку населення тимчасово окупованих територій. Натомість українці продовжують відчайдушно чинити опір російським окупаційним адміністраціям. Тому Москва і розпочала підготовку неприкритої фальсифікації результатів "голосування" щодо створення так званих "народних республік" на півдні нашої держави", - йдеться у заяві МЗС.

Наголошується, що спроби Кремля "легалізувати" російські окупаційні адміністрації на цих територіях та створити квазіюридичні підстави для проведення примусової мобілізації мешканців регіону приречені.

"Відповідно до норм міжнародного права і законодавства України, результати цих псевдореферендумів будуть юридично нікчемними. Україна і весь цивілізований світ ніколи не визнають ці протиправні та злочинні рішення РФ", - зазначають у відомстві.

В МЗС закликають міжнародну спільноту засудити підготовку так званих "референдумів" на півдні України, не визнавати їхні "результати" та продовжити всеосяжний тиск на Росію, аби змусити її припинити агресію проти суверенітету та територіальної цілісності України.

Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині окупанти активізували підготовку до "референдуму" щодо створення так званої "Херсонської народної республіки", дату якого перенесли з початку травня на 27 квітня.

Те, що референдум призначено серед тижня, у робочий день, додатково підкреслює, що волевиявлення місцевого населення загарбників не цікавить, а в заготовленому сценарії відомий результат.

Водночас населені пункти області перебувають під постійними обстрілами.

Крім того, у Миколаївській області, в населених пунктах поблизу адмінмежі з Херсонською окупанти змушують місцеве населення під погрозою зброєю фейковим голосуванням обирати собі нову місцеву владу, лояльну до загарбників.

Водночас ворог продовжує артилерійські удари по житловим кварталам та мирним мешканцям Миколаєва і області.

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