На захопленій території вороги грабують музеї та спалюють українську літературу.

Російські окупанти у Херсонській області блокують роботу операторів мобільного зв’язку та інтернету, щоб приховано переміщати свою військову техніку та особовий склад.

Супротивники з цією метою "глушать" зв'язок у населених пунктах Нова Каховка й Таврійськ, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Окупанти вживають заходів для прихованого переміщення військової техніки та особового складу. З цією метою у населених пунктах Таврійськ та Нова Каховка Херсонської області противник блокує роботу операторів мобільного зв’язку та інтернету", - підкреслюється у повідомленні.

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У Генштабі також повідомили, що супротивники на захоплених територіях продовжують знищувати культурну спадщину нашого народу - спалюють українські підручники й літературу, грабують музеї.

Ситуація у Херсонській області - що треба знати

ЗСУ наприкінці серпня почали контрнаступальні дії. Згодом стало відомо про успіхи армії України, у тому числі в Херсонській області.

На Херсонському напрямку станом на 9 жовтня від супротивників вже звільнено понад 1 170 квадратних кілометрів.

Згодом полковник української армії в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан прогнозував, що скоро на півдні наші воїни проведуть деякі контрнаступальні дії, і очікуються хороші відомості щодо правобережжя Херсонської області.

Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова сказала, що у тимчасово окупованому Херсоні, за різними даними, знаходяться від 20 до 25 тисяч військових РФ, і вони налякані й психологічно зруйновані.

Крім того, чиновниця повідомила, що колаборанти сплять у бронежилетах і активно вивозять все, що нажито "непосильною" працею, у бік окупованого Криму.

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