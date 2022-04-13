Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов заявляє, що масове вбивство окупантами мирних жителів Бучі – це геноцид.

У Київській області вже зафіксовано вбивство російськими загарбницькими військами понад 760 осіб.

Як повідомляє поліція Київської області у соцмережі Facebook, про це начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов розповів сьогодні в прямому ефірі міжнародного телеканалу BFM TV.

"Масове вбивство окупантами мирних жителів Бучі – це геноцид українського народу. Загалом же в Київській області кількість загиблих осіб внаслідок російської агресії вже сягнула цифри в понад 760 осіб", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня мер Бучі Анатолій Федорук заявив про 403 вбитих російськими окупантами місцевих жителів. Він додав, що досі є 16 осіб, які вважаються зниклими безвісти.

Сьогодні у Бучі продовжилися розкопки ще одного масового поховання. За попередніми даними, там знаходяться від 40 до 60 тіл загиблих від рук російських окупантів мирних жителів. У більшості загиблих виявлені кульові поранення.

Різанина в Бучі

2 квітня з'явилася інформація від Генштабу ЗСУ про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів.

Після цього стала з'являтися інформація про звірства окупантів. Російські військові вбивали і ґвалтували, знущалися і катували людей.

Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли братську могилу з понад 280 тілами мирних жителів з ознаками насильницької смерті. На узбіччях валялися тіла застрелених жінок, які окупанти не встигли спалити.

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