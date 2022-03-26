Окупанти гатять куди завгодно – по житлових кварталах, об’єктах цивільної інфраструктури, багатоповерхівках.

У Київській області населені пункти продовжують потерпати від ударів ворожої артилерії, внаслідок останніх зруйновано щонайменше 5 будинків, є постраждалі серед цивільного населення, серед них дитина.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції України в Київській області Андрій Нєбитов.

"Як бачимо, окупанти гатять куди завгодно, по житлових кварталах, об’єктах цивільної інфраструктури, багатоповерхівках. Цинічно винищують з "Градів" громадян і їхні оселі. Слідчими поліції Київщини вже ретельно задокументовано понад 250 фактів воєнних злочинів агресора в Київській області, які будуть використані в міжнародному суді над російськими військовими і політичними злочинцями (якщо залишаться живими)", - написав Нєбитов.

Також він оприлюднив фото і відео наслідків ворожих ударів.

Як повідомляв УНІАН, США вважають, що Росія кине зусилля на загарбання сходу України, а не штурму Києва через невдачу з наступальною операцією.

Зокрема, російські сили спробують відрізати Донбас та українських військових, що захищають регіон, аби мати важелі впливу під час переговорів з Офісом Зеленського.

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