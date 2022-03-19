Фото "пейзажу" ЗСУ пообіцяли надати пізніше.

Оперативне командування "Північ" завдало нищівного удару по ворожих батареях "Ураган" та "Мста-С". Подія відбулася на Чернігівщині.

Про це повідомило Оперативне командування "Північ" 19 березня.

Фото "пейзажу" ЗСУ пообіцяли надати пізніше.

"2 батареї ворожої артилерії пішли слідом за російським кораблем. Так, наші оборонці нанесли вогневе ураження батареї РСЗВ "Ураган" та батареї самохідних артилерійських установок 2С19 Мста-С", – йдеться в повідомленні.

За блискучий нищівний удар оперативне командування "Північ" назвали "фахівцями ландшафтного дизайну".

Раніше, як писав УНІАН, Збройні Сили України завдали потужного удару російським загарбникам. Українські захисники з 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади показали, як знешкодили техніку ворога.

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