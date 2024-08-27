Росія знову завдала по Україні комбінованого удару

Наразі ракет над територією України вже немає, але залишаються "шахеди".

РФ уже другий ранок поспіль завдавала масованого комбінованого удару по території України.

Слідом за десятками дронів-камікадзе, які тероризували українців ще з ночі, окупанти рано вранці запустили ракети, через що по всій країні оголошували повітряну тривогу.

На Україну летіли групи ракет з півдня та північного сходу. Вони летіли переважно в напрямку західних областей. Так, із Хмельницької області надходили повідомлення про вибухи. Також відомо про удари балістичною ракетою по Кривому Рогу і трьома гіперзвуковими ракетами "Кинджал" по західних областях.

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До цього часу поки що тільки в Києві дано відбій повітряної тривоги, не враховуючи Одеської області, на яку дрони і ракети цієї ночі не летіли.

У всіх інших областях тривога поки що залишається чинною: над кількома областями все ще кружляють "шахеди". Повітряні сили повідомили про безпілотники, що літають над Херсонською, Кіровоградською, Черкаською, Сумською, Полтавською, Чернігівською, Житомирською областями.

О 06:45 у Повітряних силах повідомили про балістику на Васильків та Обухів.

До цього часу стало відомо про наслідки нічної атаки "шахедів" на Запорізьку область. За даними голови обласної військової адміністрації Івана Федорова, ворог завдав сім ударів дронами по території Запоріжжя та Запорізького району.

"Загинув чоловік, поранення отримали чоловік і жінка", - деталізував він.

Федоров додав, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватні будинки, сталося загоряння сухої трави на відкритій території.

Наймасованіший комбінований удар по Україні

У ніч на 26 серпня окупанти провели комбінований удар по Україні, застосувавши різноманітні ракети та безпілотні літальні апарати.

У Повітряних силах повідомили, що це була найбільша атака за весь час війни. Під час неї РФ випустила по Україні 127 ракет і 109 ударних дронів. Протиповітряна оборона збила 102 ракети і 99 безпілотників.

Унаслідок цих атак загинуло семеро людей, ще 47 - постраждали. Пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

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