Також, за його словами, зріс потік біженців з Херсонської області.

Глава ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що за останню добу значно збільшилася інтенсивність обстрілів з боку противника.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Так вночі було два прильоти "Смерчів" на околиці села Новолатівка. Сьогодні обстріляні наші території в районі Зеленодольської громади, населених пунктів Новопавлівка, Нововоронцовка, Трудолюбівка, Князівка та ряду інших. Жертв, слава Богу, немає", - повідомив він.

Також окупанти сьогодні кілька разів намагалися переходити в атаку на лінії зіткнення, яка проходить всередині Херсонської області, з використанням бронетехніки і піхотних підрозділів, однак, завдяки мужності і героїзму наших солдатів успіху не мали. Ворог відступив, зазнавши значних втрат у техніці та живій силі.

"Робота з посилення всіх ліній нашої багато ешелонованої оборони триває постійно. Будуються нові оборонні споруди. На даний момент це вже кілька сотень обладнаних за всіма правилами військової інженерії об'єктів. Більше 100 одиниць важкої техніки працює також постійно", - додав Вілкул.

Також, за його словами, зріс потік біженців з Херсонської області.

"Їм забезпечується вся необхідна допомога. За розповідями вирвалися з окупації людей, орки влаштовують там просто справжнє беззаконня. Грабежі, тортури, вбивства і викрадення людей - для варварів це норма. І вони не дотримуються жодних міжнародних норм і зобов'язань", - повідомив глава ОВА.

"Звертаю увагу криворіжців - ви можете здавати квартири або поселяти у себе біженців. Є держпрограма і держава за це компенсує вам витрати за комуналку. Ви можете знайти більш детальну офіційну інформацію на сайті міськради. Ми один народ, одна країна, повинні і будемо допомагати один одному. Віримо в перемогу, зберігаємо витримку і спокій. Нудної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу і Слава Україні!",- підкреслив Вілкул.

Нагадаємо, за словами Вілкула, ворог формує сили для наступу із Херсонської області в сторону Кривого Рогу. Найближчими днями він може перейти в атаку, але навколо міста вже вибудувана оборона, а захисники готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій.

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