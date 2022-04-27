Затриманий передавав дані про переміщення і розташування українських захисників.

В Кривому Розі затримали шпигуна, який з лютого 2022 року співпрацював з російськими окупантами. Він передавав інформацію про розташування та переміщення українських захисників на півдні країни.

Про арешт повідомили на офіційному сайті Дніпропетровської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру мешканцю Кривого Рогу за фактом пособництва вчиненню планування, підготовки, розв’язування агресивної війни та незаконного придбання, носіння, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 263 КК України)", — сказано в офіційній заяві.

Шпигун з лютого поточного року співпрацював з окупантами. Він використовував месенджер Telegram, щоб передавати інформацію про розташування військових частин і територіальної оборони, пересування Збройних сил України, кількість військової техніки на Маріупольському, Запорізькому і Криворізькому напрямках з метою нанесення авіаційних і ракетних ударів агресором.

Підозрюваного затримали спецслужби в порядку статті 208 КК України. Під час арешту у шпигуна вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, автомобіль, корпус ручної гранати, запал і патрони.

Нагадаємо, кілька днів тому СБУ затримала в Одесі інтернет-агента російських спецслужб. Він поширював у соцмережах дезінформацію про ситуацію на фронті і закликав підтримати окупантів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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