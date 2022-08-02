Основні сили супротивник зосередив на Бахмутському напрямку, зазначив очільник Луганської ОВА.

За добу на Луганщині українські воїни відбили сім спроб наступу російських військових.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У росіян значні втрати, але вони вперто атакують із Попаснянського напрямку в бік Бахмуту. Окупанти зосередили основні сили на Бахмутському напрямку. Але шлях до міста пролягає через міцну оборону ЗСУ на Луганській землі", - наголосив він.

За словами Гайдая, минулої доби ворог наніс по Луганщині два потужних ракетних удари, а загалом випущено вісім ракет.

"Зафіксовано чотири авіаудари по населених пунктах. Сім разів росіяни використовували артилерійську підтримку, ще двічі використовували міномети, залучали танки", - зазначив голова ОВА.

Він додав, що після декількох годин артилерійського впливу окупанти йдуть у наступ.

"Так, за минулу добу відбито сім таких спроб. За цими напрямами противник змушений був відійти. Збройна допомога західних партнерів гарно допомагає деморалізувати росіян", - підкреслив Гайдай.

Нагадаємо, російські окупанти вдерлися на українську територію без оголошення війни рано вранці 24 лютого. Ворогам вдалося взяти під контроль, зокрема, частину Луганської області.

Захисники України давали гідну відсіч супротивнику. Станом на 1 серпня на нашій землі ліквідовані близько 41 030 ворогів.

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