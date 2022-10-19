Президент радить виїхати з окупованих територій або здаватися в полон українській армії.

Президент України Володимир Зеленський просить українців на окупованих територіях не вступати в російську окупаційну армію.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Окремо сьогодні хочу звернутися до наших людей у тимчасово окупованих районах півдня та сходу України. Найближчим часом окупанти намагатимуться забрати чоловіків у свою армію. Всюди так само, як у Донецьку й Луганську. Будь ласка, уникайте цього так, як можете. Намагайтеся виїхати з окупованої території", - заявив Зеленський.

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"Якщо ж ви не можете цього зробити й опинитеся в російських військових структурах, за першої ж нагоди намагайтеся скласти зброю та прийти на українські позиції", - наголосив президент.

"І головне – бережіть своє життя. І обов’язково допомагайте іншим нашим людям, які поруч із вами. Наше спільне завдання – вистояти. Вистояти проти цих неадекватів...", - сказав Зеленський.

Мобілізація у РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі, на війну в Україну.

24 вересня у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що в Запорізькій та Херсонській областях чоловікам призовного віку, що відмовились від українського громадянства та отримали паспорти Російської Федерації, окупаційна влада розпочала вручення повісток про мобілізацію.

На тимчасово окупованих територіях України продовжуються заходи з мобілізації до лав російської окупаційної армії, в ході яких окупанти здійснюють подворові обходи, складають списки чоловіків призовного віку, а на блокпостах посилено перевірку документів.

3 жовтня мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що російські загарбники почали примусову мобілізацію місцевого населення на території окупованого Мелітопольського району Запорізької області.

Станом на 16 жовтня у Мелітополі було вже три тисячі жителів примусово мобілізовані до російських "добровольчих" батальйонів.