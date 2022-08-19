Супротивники погрожують замінувати всі важливі об’єкти інфраструктури, якщо будуть відступати, зазначив мер Мелітополя.

Російські загарбники мінують теплоцентралі та котельні в окупованому Мелітополі Запорізької області, щоб звинуватити Україну та її Збройні сили у зриві опалювального сезону.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Уже другий день йде мінування наших теплоцентралей та великих котелень, яких в місті Мелітополі три. Вони їх мінують і хочуть зробити диверсію для того, щоб звинуватити Збройні сили України, сили супротиву, які діють на території міста, і на них покласти відповідальність за те, що немає опалення", - сказав він.

Федоров прогнозує комунальний колапс восени на території тимчасово окупованої Запорізької області. На цих територіях немає газопостачання і окупанти не можуть його відновити.

Також, за його словами, окупанти погрожують замінуванням всіх важливих об’єктів інфраструктури у разі відступу.

Федоров зазначив, що серед окупантів - панічні настрої.

Нагадаємо, російські загарбники рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Ворогам вдалося взяти під контроль Мелітополь, однак проти них виступили партизани. У місті не раз лунали вибухи.

Зокрема, 16 серпня Іван Федоров повідомив, що у Мелітополі було зафіксовано два вибухи в районі підстанції.

За попередніми даними, було пошкоджено транзитний кабель. Зупинилось мовлення підконтрольного окупантам ефірного телебачення.

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