Російські загарбники мінують теплоцентралі та котельні в окупованому Мелітополі Запорізької області, щоб звинуватити Україну та її Збройні сили у зриві опалювального сезону.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.
"Уже другий день йде мінування наших теплоцентралей та великих котелень, яких в місті Мелітополі три. Вони їх мінують і хочуть зробити диверсію для того, щоб звинуватити Збройні сили України, сили супротиву, які діють на території міста, і на них покласти відповідальність за те, що немає опалення", - сказав він.
Федоров прогнозує комунальний колапс восени на території тимчасово окупованої Запорізької області. На цих територіях немає газопостачання і окупанти не можуть його відновити.
Також, за його словами, окупанти погрожують замінуванням всіх важливих об’єктів інфраструктури у разі відступу.
Федоров зазначив, що серед окупантів - панічні настрої.
Нагадаємо, російські загарбники рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Ворогам вдалося взяти під контроль Мелітополь, однак проти них виступили партизани. У місті не раз лунали вибухи.
Зокрема, 16 серпня Іван Федоров повідомив, що у Мелітополі було зафіксовано два вибухи в районі підстанції.
За попередніми даними, було пошкоджено транзитний кабель. Зупинилось мовлення підконтрольного окупантам ефірного телебачення.