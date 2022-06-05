Ворог розгорнув на Миколаївському напрямку до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії.

Російські окупанти замінували узбережжя річки Інгулець.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Південнобузькому напрямку в очікуванні наступальних дій наших військ у визначеному районі противник провів мінування узбережжя річки Інгулець", - йдеться у повідомленні.

Ворог розгорнув на Миколаївському напрямку до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії. Також намагався відновити свої втрачені позиції на напрямку Сухого Ставка й Лозового. Зазнав значних втрат та відійшов, додали в Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, на півдні України тривають бойові дії на лінії зіткнення, російські окупанти шукають засоби протидії контрнаступу українських сил. Спецпідрозділи рашистів підірвали мости через річку Інгулець в районі Давидова Броду та Великої Олександрівки.

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