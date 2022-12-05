Через ворожий удар в регіоні постраждали дві особи.

В Одеській області унаслідок масованого ракетного удару Росії є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру, а також у будинки.

Унаслідок ворожої атаки поранення отримали дві особи, повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко в Telegram.

"Наразі електропостачання відсутнє в Одесі та більшості громад Одеського району. Усі служби знаходяться на місцях та вже приступили до відновлення електропостачання…", - зазначив чиновник.

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Вороги вдень запустили по різних регіонах України ракети, зокрема, зі стратегічних бомбардувальників та кораблів.

Пізніше стало відомо, що вибухи пролунали в Одеській області. В Офісі президента повідомляли, що загарбники пошкодили два інфраструктурних об’єкти, і госпіталізована одна особа.

Також стало відомо, що в Одесі зникло електропостачання, припинил роботу громадський електротранспорт та котельні.

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