У Міноборони України показали командувачів, які ведуть за собою наших воїнів.

У Міноборони назвали командувачів, які керують звільненням території півдня України.

Перевага наших Збройних сил перед ворогом в мотивації і розумі нашого командування, у нас на всіх фронтах потужні загартовані в боях командувачі, це вони направляють, планують, ведуть за собою, повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За словами Маляр, звільненням українських територій на півдні керують бригадний генерал Олександр Тарнавський, генерал-майор Андрій Ковальчук, бригадний генерал Андрій Грицьков, бригадний генерал Михайло Драпатий та бригадний генерал Андрій Гнатов.

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Заступниця міністра також опублікувала фото командувачів.

"Подивіться на їхні неймовірні обличчя. Це глиби внутрішньої сили, військового досвіду, незламності характеру та волі до перемоги", - додала вона.

Визволення України 2022 - що потрібно знати

Наприкінці літа ЗСУ пішли в контрнаступ. Вже звільнено майже всю Харківську та Миколаївську області, деокуповано низку населених пунктів у Донецькій та Луганській областях.

У Генштабі армії України повідомляли, що станом на 10 листопада наші воїни в Херсонській області звільнили понад 1 тисячу кв. км.

11 листопада захисники нашої держави зайшли в Херсон, який супротивник захопив ще в перші дні повномасштабного вторгнення. 11 число президент Володимир Зеленський назвав "історичним днем".

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