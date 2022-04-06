Рятувальники гасять полум'я і розбирають завали.

Російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк, горять 10 багатоповерхівок, кількість жертв встановлюється.

Про це заявив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Артилерійський обстріл старих районів міста російська армія здійснила сьогодні вдень, 6 квітня. Знову маємо цинічний обстріл житлових районів Сєвєродонецька на Луганщині. Рятувальники гасять полум'я і розбирають завали. Щодо кількості жертв буде повідомлено окремо", - зазначив Гайдай.

Також, за його словами, росіяни обстріляли сьогодні цех одного із заводів у Лисичанську і житловий будинок у Рубіжному.

Раніше сьогодні віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук звернулася до жителів Луганської, Донецької та Харківської областей і закликала їх до евакуації.

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