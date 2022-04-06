Зрив посівної в Україні, знищення нашої інфраструктуру - це свідоме провокування продовольчої кризи, зазначив президент.

Росія застосовує голод як зброю проти звичайних людей та як інструмент для домінування.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час промовив в Ерахтасі, парламенті Ірландії.

"Росія заблокувала всі наші морські порти разом із тими суднами, які вже були завантажені аграрною продукцією на експорт. Для чого вони це роблять? Бо вони розглядають і голод як свою зброю. Зброю проти нас, звичайних людей. Як інструмент, щоб домінувати", - заявив президент.

Він наголосив, що Україна - одна з провідних держав на світовому ринку продовольства.

"Без нашого експорту - це не просто дефіцит, а загроза голоду для понад десятка країн Африки та Азії. Бо фізично не вистачатиме обсягів продукції і суттєво зростуть ціни. Це факт", - зазначив очільник держави.

Президент пояснив, що для мільйонів бідних на півночі Африки та в частині азійських країн стане ще складніше годувати свої сім'ї.

"Зараз в Україні - час посівної кампанії. Зривати нам посівну, знищувати нашу інфраструктуру - це свідомо провокувати продовольчу кризу. А що станеться внаслідок цієї кризи? Як мінімум - політична турбулентність. Як максимум - спалахи насильства у регіонах, де нестабільність стає вже традиційною, і новий масовий потік біженців, які просто шукатимуть, як вижити. Росія застосовує голод із перших днів війни й проти наших людей. Найгірше - в Маріуполі", - пояснив Зеленський.

Він звернув увагу, що це півмільйонне місто було повністю заблоковане російськими військами понад місяць тому.

"Вони перекрили доступ як із землі, так і з моря. Будь-який доступ. Вони блокують гуманітарні вантажі, не дають завезти нічого - їжу, воду, медикаменти. Поки був сніг, люди могли розтопити хоча б сніг, щоб отримати воду, а зараз немає й цього", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Ворог обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення та активістів.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що у регіоні супротивники масово викрадають сільськогосподарську техніку та матеріали для посівної.

Вас також можуть зацікавити новини: