Росія вже досягла домовленості з Іраном про придбання балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar.

У Росії залишилося лише 120 "Іскандерів", близько 80 відсотків сучасних ракет використано, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на коментар свого представника Вадима Скібіцького виданню "The Economist".

"Завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України, країна-терорист використала близько 80 відсотків своїх сучасних ракет", - йдеться в повідомленні.

За словами Вадима Скібіцького, воєнній розвідці України стали відомі плани Кремля придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar і відправити їх повітрям до Криму та морем до російських портів на Каспійському морі.

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"Ми знаємо, що домовленості вже досягнуті", – заявив представник ГУР МО України.

Російські ракети

Як повідомляв УНІАН, Росія домовилася про купівлю іранських ракет. ЗМІ зазначали, що Іран надасть для РФ балістичні ракети, які можуть вражати цілі на відстані до 300 і 700 кілометрів.

Експерт попереджав, що російський ВПК через санкції тепер може виготовляти не більше, ніж 50 ракет на рік.

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