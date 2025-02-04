Ключовими стануть брак піхоти в підрозділах і підготовка інженерно-фортифікаційних споруд.

На Новопавлівському напрямку наразі триває просування росіян у напрямку населених пунктів Андріївка та Олексіївка.

Про це повідомляє 46-та окрема аеромобільна бригада ЗСУ в Telegram.

"Противник цілеспрямовано просувається вздовж хребта, на якому розташовані ці населені пункти. У разі успіху вони осідлають панівні висоти, що дасть можливість узяти під вогневий вогонь як трасу Запоріжжя-Донецьк, так і населені пункти в руслі річки Вовча - Улакли, Костянтинопіль, Богатир", - констатують у бригаді.

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Зазначається, що після взяття селища Велика Новосілка противнику доведеться долати інженерні споруди південніше траси Запоріжжя-Донецьк. Якщо район цього населеного пункту не був укріплений достатньо, то на північ від нього залишаються інженерно-фортифікаційні споруди, які готувалися проти наступу противника з півдня.

"Штурм цих позицій полегшив би взяття кишені біля Дачного, але запеклий опір підрозділів південніше Курахового перешкоджає обходу позицій ЗСУ. Згодом вихід із цього "напівмішка" неминучий, але наразі він перешкоджає задумам ЗС РФ", - ідеться в повідомленні.

Військові додають, що бої на цьому напрямку переходять у рівнинну місцевість із невеликими перепадами висот і відсутністю міської забудови. У таких умовах ключову роль відіграватимуть саме інженерно-фортифікаційні споруди, про підготовленість яких неодноразово заявляло військове та політичне керівництво країни, голови військових адміністрацій.

"Реальну готовність і частку істини в цих заявах покаже тільки практика бойових дій. При цьому ключовими стануть два фактори: нестача піхоти в підрозділах, а також загальна підготовка інженерно-фортифікаційних споруд до наступу з півдня, а не зі сходу", - зазначають у бригаді.

Що ще відомо про просування ворога

Після захоплення населеного пункту Велика Новосілка, розташованого на перетині трьох областей - Дніпропетровської, Запорізької та Донецької, російські окупанти вже можуть планувати подальші активні бойові дії.

Як зазначив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський, робити кидок у бік міста Дніпро з військової точки зору недоцільно, але ворог може це зробити, за що заплатить дуже високу ціну. За його словами, аналізуючи кілька останніх місяців, можна говорити, що ударний потенціал противника сточується, але це не означає, що найближчими днями чи тижнями ворог зупиниться.

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