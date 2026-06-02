Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ на півдні Росії

Також з'явилася нова інформація про попередні ураження на території РФ

Внаслідок удару крилатими ракетами "Нептун" 31 травня по Новошахтинському НПЗ в Ростовській області було уражено дві установки первинної переробки нафти, АВТ-1 та АВТ-2, з подальшою пожежею на території підприємства. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Також там підтвердили атаку по російському НПЗ "Ильский" в Краснодарському краї.

У відомстві додали, що за результатами удару по ЛВДС "Лазарєво" у Кіровській області пошкодження отримали два резервуари РВС-50000 м3 та будівлі магістральних насосних станцій. А на Саратовському НПЗ було уражено установки первинної переробки нафти АВТ-6.

Крім того, в Генштабі повідомили про нові успішні атаки Сил оборони 1 червня та в ніч на 2 червня. Серед них – російський НПЗ "Ильский" в Краснодарському краї. Внаслідок атаки на заводі розпочалася пожежа, ураження цілі було підтверджено. Наразі уточнюються масштаби пошкоджень.

"НПЗ "Ильский" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Російської Федерації. Потужність переробки становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення збройних сил РФ", – зазначили в Генштабі.

Повідомляється і про успішні дії Сил оборони на тимчасово окупованій території України. Зокрема, на території Криму було уражено ЗРК "Панцирь-С1", а також судно розмагнічування. А на Донеччині – склад БпЛА підрозділу противника.

Крім того, Сили оборони уразили пункти управління БпЛА окупантів у районах Устинки Бєлгородської області, Лугового Запорізької області та Голої Пристані на Херсонщині. Також повідомляється про удари по зосередженнях живої сили противника у районах Широкиного, Берестка та Комара Донецької області, Маліївки на Дніпропетровщині і Локоти на Курщині.

Раніше журналісти Reuters повідомили, що внаслідок удару українськими дронами, Волгоградський НПЗ призупинив свою роботу. Йшлося про зупинку установки первинної перегонки нафти CDU-1, на яку припадає близько 40% потужностей заводу.

Загалом, за словами президента України Володимира Зеленського, протягом січня-травня 2026 року Сили оборони уразили 15 російських НПЗ. За його словами, внаслідок цього майже 40% первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведені з ладу.

