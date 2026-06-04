'Бензину немає взагалі': Росію накрила масштабна паливна криза

У Криму зберігаються багатокілометрові черги за бензином.

Проблеми з пальним, спричинені українськими ударами по російській нафтопереробній інфраструктурі, вже поширилися щонайменше на 15 суб’єктів РФ, включно з Москвою та Санкт-Петербургом. Про це повідомляє The Moscow Times.

Першими про дефіцит бензину АІ-92 та АІ-95 на заправках наприкінці травня почали повідомляти жителі Рязані. До цього українські БПЛА уразили Рязанський НПЗ "Роснафти" – один із найбільших у Росії.

На початку червня обмеження на купівлю пального дійшли до Нової Москви (території, приєднані до Москви в ході розширення), де на міських АЗС "до окремого розпорядження" перестали відпускати понад 60 літрів бензину на одну особу.

Незадовго до цього подібні ліміти почали діяти й на заправках у Санкт-Петербурзі. Також на початку червня обмеження на відпуск пального з’явилися на АЗС у Курській, Бєлгородській та Псковській областях.

Напередодні стало відомо, що з перебоями постачання пального зіткнулися й у Московській області. Мережа ОРТК із 30 травня відпускає не більше 60 літрів бензину та не більше 100 літрів дизельного пального на один автомобіль. Компанії "Газпром" та "Лукойл" встановлювали ліміти на рівні 100–150 літрів.

Криза вже охопила північні та північно-західні регіони Росії. Так, жителі Новгородської області повідомляють у місцевих пабліках про обмеження продажу бензину до 20 літрів. Тимчасові обмеження "до надходження наступної партії" запровадили деякі заправки у Республіці Карелії. Перебої виникли і в Мурманській області.

На південь від Москви також наростають проблеми з пальним. Так, у Воронезькій області мешканці не змогли придбати бензин на заправці в селищі Шилово. В оголошенні зазначено, що АІ-95 не буде "до кінця місяця" через перебої з постачанням. Про аналогічне обмеження повідомили й жителі Красноярська.

Ліміти на продаж бензину запровадили в трьох тимчасово окупованих росіянами регіонах України – у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Про нестачу пального також почали повідомляти мешканці тимчасово анексованого Криму, на тлі ускладнення сухопутної логістики через удари безпілотників ЗСУ.

У Севастополі окупаційна адміністрація спочатку обмежила продаж бензину до 20 літрів "в одні руки" та запровадила талони на дизельне пальне, а згодом заявила про "тимчасову" відсутність АІ-92 та АІ-95.

За інформацією Telegram-каналу ASTRA, відпочивальники повідомляють про труднощі з виїздом з Криму на тлі дефіциту пального. За їх словами, бензин продається лише за талонами, які видаються організаціями переважно для поїздок на роботу, а не для далеких подорожей.

"Місцеві жителі зараз ходять пішки, бо бензину взагалі немає. Але в них є можливість хоча б дістатися пішки, а туристи залишилися взагалі без пального", – поскаржилася одна з туристок.

За її словами, туристи подекуди навіть не мають змоги добратися до Сімферополя.

Проблеми економіки Росії – останні новини

Російська економіка дедалі помітніше сповільнює свій розвиток під тиском затяжної війни та регулярних українських ударів по стратегічно важливих об’єктах.

Економіка РФ, обсяг якої оцінюється приблизно у 3 трлн доларів і яка значною мірою залежить від експорту сировини, суттєво уповільнила зростання: близько 1% минулого року проти 4,9% у 2024-му. У першому кварталі 2026 року економіка скоротилася на 0,2%.

Влада пояснює це високими процентними ставками, західними санкціями та "сильним" рублем. Прогноз зростання на поточний рік залишається стриманим і становить близько 0,4%.

Серед головних проблем російської економіки – занадто високі витрати на війну. За оцінками фахівців, реальні видатки РФ на оборону можуть бути більш ніж на 60% вищі за декларовані показники.

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