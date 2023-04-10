Супротивник "націоналізує" житло людей, поділився радник міського голови Маріуполя.

У Маріупольському районі російські окупанти заради свого розміщення виселяють ціле село.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив, що окупанти "виселяють ціле село Маріупольського району заради розміщення".

"Поруч з смт Нікольське прямо посеред лісу знаходиться село Лісне. Дуже зручно для розміщення військових. По-перше, посеред лісу подалі від зайвих очей. По-друге, поруч з основним місцем розташування окупантів у самому Нікольському", - зауважив Андрющенко.

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Так, підкреслив радник мера, "за сприяння місцевої колаборантки Наталії Мухи окупанти почали виселення мешканців".

"Буквально на вулицю з "націоналізацією" будинків. Формально вигаданий привід - відсутність підтвердження права власності та особистості. Тому, що відсутні домові книги згоріли у конторі лісгоспу у Маріуполі", - написав він.

Андрющенко додав: "Залишилось сім родин, з тих, що давно живуть, і там здебільшого пенсіонери, є декілька родин, що переїхали туди із Маріуполя".

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що у Луганській області ворог посилив контррозвідувальний режим і виселяє місцевих жителів з власних будинків для заселення туди військовослужбовців окупаційних військ.

Ситуація в окупованому Маріуполі - що варто знати

Росіяни майже повністю зруйнували місто, а потім почали зносити пошкоджені будівлі. Супротивники також розпочали будувати нові будинки. За даними ЗМІ, нове житло отримували посіпаки росіян.

За даними Маріупольської міськради, вороги з моменту повномасштабного вторгнення знищили у місті 54 навчальних заклади, вісім з них зруйновані вщент.

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