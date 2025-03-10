Місцеві жителі повідомляють про наліт дронів.

Цієї ночі росіяни скаржаться на атаку безпілотних літальних апаратів на нафтопереробний завод у Самарській області. Ймовірно, він під ударом не вперше.

Російські Telegram-канали повідомили, що вночі над містом Новокуйбишевськ чули звуки "прольоту" дронів та потужні вибухи. Згодом в районі місцевого НПЗ помітили яскраві спалахи та почули гучний вибух. Губернатор Самарської області не коментував цей інцидент.

Як відомо, у місті розташований Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який входить до складу ПАТ "НК "Роснефть". Підприємство спеціалізується на виробництві палива для реактивних двигунів, масел для ракетоносіїв та легкових автомобілів. Його потужність становить 8,8 мільйонів тонн нафти на рік.

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Удари по НПЗ в Росії

Як відомо, нафтопереробні заводи важливі для російської економіки, оскільки експорт нафтопродуктів приносить значні доходи до державного бюджету. Ураження цих підприємств може ускладнити фінансування війни проти України.

Крім того, російські НПЗ забезпечують пальним військову техніку та логістику на фронті. Знищення або пошкодження цих об'єктів ускладнює постачання пального для танків, БТРів, літаків та іншої техніки.

Нагадаємо, днями дрони атакували "Кірішнєфтєоргсинтез" у Ленінградській області. У мережі повідомляли про ураження щонайменше одного з резервуарів підприємства.

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